12:01, 25 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл результаты переговоров с фон дер Ляйен

Зеленский отчитался о переговорах с фон дер Ляйен в Киеве
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Suzanne Plunkett - WPA Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о переговорах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С Урсулой фон дер Ляйен обсудили стратегию значительного усиления устойчивости Украины. Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины», — написал украинский политик.

По его словам, Еврокомиссия поможет восстанавливать и усиливать защиту украинский энергосети перед будущей зимой.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявлял, что Зеленского ждет жесткий разговор с фон дер Ляйен из-за происходящей на Украине коррупции.

