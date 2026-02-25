Зеленский раскрыл результаты переговоров с фон дер Ляйен

Зеленский отчитался о переговорах с фон дер Ляйен в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о переговорах с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С Урсулой фон дер Ляйен обсудили стратегию значительного усиления устойчивости Украины. Европейская комиссия поддержит ремонт энергетической инфраструктуры Украины», — написал украинский политик.

По его словам, Еврокомиссия поможет восстанавливать и усиливать защиту украинский энергосети перед будущей зимой.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявлял, что Зеленского ждет жесткий разговор с фон дер Ляйен из-за происходящей на Украине коррупции.