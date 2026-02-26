26 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

26 февраля в России отмечают День слесаря и рождение Тульского оружейного завода. В мире говорят о 14 заповедях наслаждения и международном фестивале кубинских сигар. Какие еще праздники выпадают на 26 февраля, кто из известных людей родился в этот день и на какие приметы стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День слесаря

Слово «слесарь» произошло от немецкого das Schloss, что в переводе означает «замок», «затвор». Шлоссерами в Германии называли производителей замков, а в 1545 году в городе Шмалькальден появился специальный цех, где слесари выполняли работу с металлом.

Профессия слесаря очень обширная. Только в России насчитывается около 100 специализаций слесарей.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Основание Тульского оружейного завода

26 февраля (15 февраля по старому стилю) 1712 года по указу Петра I в Туле была построена первая государственная оружейная фабрика. Именно она стала основанием современного Тульского оружейного завода.

Предприятие продолжает работать до сих пор, на данный момент там выпускают как военную, так и гражданскую продукцию.

Праздники в мире

Всемирный День неторопливости

Основателем праздника стала итальянская ассоциация «Искусство медленно жить». Впервые День медленности провели в 2007 году, чтобы предложить людям осознанно и спокойно проживать каждую минуту. Недаром лозунг организации звучит так: «Не торопись и насладись моментом».

Также ассоциация разработала 14 особых заповедей на эту дату. Например, не нервничать в пробках, вставать по утрам чуть раньше обычного, чтобы успеть насладиться завтраком или просто провести время в тишине с книгой. В настоящее время этот праздник отмечают более чем в 90 странах мира.

Международный фестиваль кубинских сигар

Ежегодно во второй половине февраля в Гаване важное событие празднуют поклонники табака. Международный фестиваль кубинских сигар предлагает более 1000 производителей, экспортеров и коллекционеров элитного табака из 60 стран мира. В пятидневную программу входят выставки, презентации, различного рода гуляния. Проводятся конкурсы и аукционы. В 2026 году праздничные мероприятия длятся с 23 по 27 февраля.

Кстати, кубинский революционер и государственный деятель Фидель Кастро много лет посещал этот праздник.

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 26 февраля

День стекломойщиков.

День рассказывания сказок.

Всемирный день фисташек.

День памяти жертв Ходжалы в Азербайджане.

Какой церковный праздник 26 февраля

День памяти преподобного Мартиниана Кесарийского (Палестинского)

Христианский святой Мартиниан жил в IV-V веках в Палестине. С 18 лет вел затворническую жизнь. Когда женщина по имени Зоя пыталась соблазнить его, Мартиниан, защищаясь от домогательств, встал босыми ногами в пламя. Пораженная его поступком, Зоя обратилась к Богу. Этот святой считается укротителем страстей.

В молитвах верующие просят его об укреплении семьи, а также о защите от пожаров и исцелении от ожогов.

День памяти Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского

Один из просвещенных иерархов VI века. После избрания на кафедру города Александрия прослужил там 27 лет. Всю свою жизнь боролся против различных ересей.

До нашего времени дошло только одно из его сочинений — «Беседа в неделю Ваий».

Какие еще церковные праздники отмечают 26 февраля

День памяти Преподобных Зои и Фотинии (Светланы).

День памяти Преподобного Симеона Мироточивого, царя Сербского.

День памяти святителя Серафима, архиепископа Богучарского.

Приметы и традиции на 26 февраля

Если чихает кошка — к похолоданию.

Мороз и солнце — к теплой весне и жаркому лету.

В этот день принято убираться дома — так порядок наступит не только в помещении, но и в голове.

Лучше не совершать дорогие покупки — начнутся финансовые проблемы.

Кто родился 26 февраля

Автор бессмертного произведения «Собор Парижской Богоматери» родился в 1802 году в семье генерала. В возрасте 14 лет написал несколько трагедий, которые не сохранились до наших дней, а также перевел на французский язык произведения древнеримского поэта Вергилия. За написанную в юном возрасте оду получил медаль Парижской Академии.

Реджеп родился в 1954 году в небогатой стамбульской семье. В подростковом возрасте увлекался полупрофессиональным футболом местного клуба «Фенербахче», а в свободное время торговал лимонадом и булочками.

В 1976 году возглавил молодежное отделение исламистской Партии национального спасения. А в 1991-м его избрали мэром Стамбула. Пост президента Турции занимает с 2014 года.

Кто еще родился 26 февраля