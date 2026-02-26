59-летняя Холли Берри раскрыла табу в сексе с новым женихом

Актриса Берри в отношениях с музыкантом Хантом перестала имитировать оргазм

59-летняя актриса Холли Берри заявила, что у нее есть одно табу во время секса с музыкантом Ваном Хантом, о помолвке с которым она объявила несколько недель назад. Этот запрет знаменитость раскрыла в подкасте Sex With Emily, на который обратило внимание издание Antena3.

Берри призналась, что с новым женихом она решила перестать имитировать оргазм. Раньше звезда это делала, чтобы угодить партнерам, поскольку хотела, чтобы им было комфортно в постели, и ставила потребности мужчин выше собственных.

«Мы оба заслуживаем того, чтобы это было взаимно приятным опытом, чтобы мы могли перевернуться и заснуть, потому что нам хорошо, а не один храпел, а другой смотрел в потолок и думал: "Что за чертовщина?"» — рассказала она. Берри добавила, что ее отношения с Хантом основаны на общении, уважении и взаимности. Это ключевые факторы, которые позволяют предотвратить повторение прошлых ошибок, заключила она.

Ранее эксперты по ювелирным изделиям оценили помолвочное кольцо Холли Берри. Его стоимость, утверждают специалисты, составляет более 16 миллионов рублей.