13:44, 10 февраля 2026Ценности

Помолвочное кольцо 59-летней Холли Берри оценили более чем в 16 миллионов рублей

People: Помолвочное кольцо Холли Берри может стоить более 16 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Jack Taylor / Reuters

Эксперты по ювелирным изделиям оценили помолвочное кольцо американской актрисы Холли Берри более чем в 16 миллионов рублей. Информацию публикует People.

По данным специалистов, 59-летняя обладательница премии «Оскар» носит ювелирное изделие с множеством бриллиантов и уникальным дизайном. «Благодаря использованию негативного пространства, геометрических форм и уверенному сочетанию бриллиантов и сапфиров, это украшение кажется очень актуальным — и, возможно, даже опережающим свое время», — описал кольцо директор ювелирного бренда Frank Darling Кеган Фишер.

Он также подчеркнул, что стоимость одной только оправы кольца может составлять 200 000 долларов (15,6 миллиона рублей).

«Это одно из тех колец, которое сразу бросается в глаза. Мы наблюдаем тенденцию к максимализму, и это действительно эффектное украшение, смелое, нетрадиционное и очень подходящее именно ей», — продолжила основательница бренда Marrow Fine Джиллиан Сассоне.

Известно, что Берри официально обручилась после пяти лет отношений с американским певцом Ваном Хантом. Это четвертые отношения актрисы. Звезда уже была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, музыкантом Эриком Бенетом и актером Оливье Мартинесом.

Ранее в феврале 59-летняя Холли Берри откровенно высказалась о старении и интиме.

