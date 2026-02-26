Реклама

23:58, 26 февраля 2026

Бузова назвала идиотами одну категорию людей

Ольга Бузова заявила, что с годами изменила свое отношение к официальному браку
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица и актриса Ольга Бузова призналась, что в последнее время изменила свое отношение к браку и семье. Ее слова передает 5-tv.ru.

По мнению артистки, меняться и менять свои взгляды с годами правильно и даже необходимо. «Мне говорят: люди не меняются. Не меняются только дебилы и идиоты. А люди меняются, растут, осознают свои ошибки и стараются быть лучше», — заявила Бузова.

Она отметила, что раньше мечтала о роскошной свадьбе, но теперь рассуждает иначе. «Я считала, что штамп — это обязательно, а потом поняла, что никакой штамп не будет являться доказательством вечной любви. Штамп не спасает отношения», — добавила Ольга.

Ранее Бузова призналась, что всегда влюбляется с первого взгляда. Певица сообщила, что свою первую любовь она встретила в метро и сразу поняла, что хочет быть с этим человеком в отношениях.

