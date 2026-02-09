Реклама

Культура
16:32, 9 февраля 2026Культура

Бузова рассказала о любви с первого взгляда

Бузова заявила, что у нее была любовь с первого взгляда с Тарасовым и Давой
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица и актриса Ольга Бузова призналась, что всегда влюбляется с первого взгляда. Ее слова передает «Пятый канал».

Артистка рассказала, что свою первую любовь она встретила в метро и сразу поняла, что хочет быть с ним в отношениях. Также произошло с ее бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава. Последний в итоге так и не дошел до ЗАГСа с Бузовой, зато теперь женат на ее коллеге — Мари Краймбрери.

«Я верю в любовь с первого взгляда, верю в это чувство. Но это не схема, не план, чувство нельзя запланировать, невозможно предугадать или анонсировать», — сообщила Ольга журналистам.

Ранее Ольга Бузова снова поцеловалась с Филиппом Киркоровым перед камерами. На этот раз инцидент произошел на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором певица сыграла главную роль.

