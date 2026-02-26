Реклама

Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа

Дизайнер Бьянка Цензори прогулялась по городу в мини-юбке после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных

Фото: DUTCH / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по городу после смены имиджа. Материал приводит Daily Mail.

31-летнюю знаменитость запечатлели на улице, когда она направлялась на художественную выставку в отеле «Рузвельт». Она предстала перед камерами в крошечном бюстгальтере-балконете бежевого цвета и серебристой мини-юбке.

Кроме того, избранница музыканта продемонстрировала новую прическу и цвет волос. Так, она сделала короткую стрижку пикси и окрасила пряди в розовый.

Ранее в феврале Бьянка Цензори снялась обнаженной на коне для журнала.

