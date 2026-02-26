Экс-военнослужащий ВСУ рассказал о притеснении русскоязычных на Украине

Выходец из Луганской области, ранее проходивший срочную службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а сейчас служащий техником в расчете 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» Вооруженных сил Россия с позывным «Старый», рассказал РИА Новости о тех ограничениях, с которыми, по его словам, сталкивались русскоязычные жители на территории Украина.

«Конфликт возникал из-за того, что они заставляют переходить наши школы, наших детей учиться на украинском», — пояснил он.

«Старый» отметил, что в годы его учебы в школе занятия велись на русском языке, а украинский язык преподавали лишь несколько раз в неделю.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что военная стратегия ВСУ основывается на нереалистичных представлениях о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий. Он отметил, что очень внимательно следит за ходом боевых действий, хотя и не участвует в принятии военных решений.