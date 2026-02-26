Неспособность КГБ предотвратить развал СССР объяснили

Сенатор Джабаров: КГБ не остановил распад СССР, так как не ожидал предательства

Руководство Комитета государственной безопасности (КГБ) не предотвратило распад СССР, так как никто не ожидал предательства в руководстве страны. Так неспособность остановить разрушение страны КГБ объяснил сенатор Владимир Джабаров, его слова опубликованы в Telegram.

Политик напомнил, что КГБ подчинялся непосредственно руководству ЦК КПСС, и измена интересам государства стала неожиданностью для комитета. Джабаров также добавил, что, по его мнению, за развал страны ответственны два человека.

«Сейчас очевидно, что к разделу Союза прямо причастны два человека. С одной стороны, у [Михаила] Горбачева не было четкого плана на перестройку. С другой — [Борис] Ельцин слишком стремился к власти», — заявил член Совфеда.

