Россия
09:58, 26 февраля 2026Россия

Неспособность КГБ предотвратить развал СССР объяснили

Сенатор Джабаров: КГБ не остановил распад СССР, так как не ожидал предательства
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Руководство Комитета государственной безопасности (КГБ) не предотвратило распад СССР, так как никто не ожидал предательства в руководстве страны. Так неспособность остановить разрушение страны КГБ объяснил сенатор Владимир Джабаров, его слова опубликованы в Telegram.

Политик напомнил, что КГБ подчинялся непосредственно руководству ЦК КПСС, и измена интересам государства стала неожиданностью для комитета. Джабаров также добавил, что, по его мнению, за развал страны ответственны два человека.

«Сейчас очевидно, что к разделу Союза прямо причастны два человека. С одной стороны, у [Михаила] Горбачева не было четкого плана на перестройку. С другой — [Борис] Ельцин слишком стремился к власти», — заявил член Совфеда.

Ранее соратник Ельцина рассказал об «огромном и тяжелом труде» Анатолия Чубайса.

