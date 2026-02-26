Чемпион мира по шашкам оказался в штурмовиках ВСУ

Депутат Мазурашу рассказал, что чемпиона мира по шашкам мобилизовали в ВСУ

Чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев был мобилизован в штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Украина должна использовать свой потенциал разумом и навыками, а не бессмысленно бросать людей в штурмовые батальоны», — заявил он.

По словам депутата, принудительная мобилизация — это путь в никуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский захотел отменить мобилизацию. По его словам, Украина перевела бы свою армию на контракты и отменила мобилизацию, если бы имела для этого бюджет.