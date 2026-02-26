Реклама

Экономика
14:56, 26 февраля 2026

Резкий скачок прибыли российских банков объяснили несколькими причинами

ЦБ: Чистая прибыль банковского сектора выросла почти до 400 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В январе 2026 года чистая прибыль российского банковского сектора выросла до 394 миллиардов рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора.

В декабре 2025 года, когда, как отметил Банк России, кредитные организации несли большие расходы на рекламу и резервы, речь шла о 176 миллиардах.

Что касается основной прибыли, то она выросла в январе до 411 миллиардов рублей, несмотря на снижение чистого процентного и комиссионного доходов. ЦБ также отметил, что увеличение основной прибыли связано с меньшими отчислениями в резервы и характерным для начала года сокращением операционных расходов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года чистая прибыль российских банков снизилась до 3,5 триллиона рублей. Это оказалось на 8,6 процента меньше, чем годом ранее. Отдельно в декабре чистая прибыль сектора обрушилась на 55 процентов, до 176 миллиардов рублей, из-за роста операционных расходов, в том числе на персонал, и увеличения отчислений в резервы.

