14:15, 26 февраля 2026Бывший СССР

ЕС обратился к стране ЕАЭС по поводу антироссийских санкций

О'Салливан: ЕС не просит Киргизию присоединяться к антироссийским санкциям
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: EU Delegation to the US / wikipedia

Европейский Союз (ЕС) не призывает Киргизию присоединяться к антироссийским санкциям. Об этом заявил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на пресс-конференции в Бишкеке, передает Tazabek.

«Мы не просим Кыргызстан присоединяться к нашим санкциям. Мы понимаем, что некоторые страны по разным причинам выбирают этого не делать», — обратился он к стране ЕАЭС.

При этом чиновник отметил, что Брюссель хочет, чтобы власти Киргизии не позволяли «недобросовестным субъектам» использовать ее территорию для обхода санкций, введенных против России.

До этого ряд финансовых институтов из среднеазиатской республики включили в 19-й пакет санкций Евросоюза. Кроме того, организации из Киргизии могут попасть и в 20-й санкционный пакет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия настаивает на запрете экспорта станков и некоторого радиооборудования в Киргизию, так как опасается, что продукция будет использована Россией в военных интересах. С февраля 2022 года экспорт продукции из стран Европы, содержащей находящиеся под санкциями технологии, вырос в восемь раз.

