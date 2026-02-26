Еще одного заманившего жителей СНГ в рабство россиянина арестовали в Таиланде

Еще одного заманившего жителей СНГ в рабство в скам-центры Мьянмы россиянина арестовали в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На мафию Мьянмы работал 35-летний Сергей из России. Известно, что до ареста он проживал в Бангкоке с местной девушкой, которая работала в элитном массажном салоне и помогала своему возлюбленному в «работе». Уточняется, что мужчина обманом заманивал соотечественников и граждан стран бывшего СССР в мошеннические колл-центры на территории Таиланда, откуда людей вывозили в Мьянму.

За полгода злоумышленник вместе с девушкой заработали около трех миллионов рублей. Во время обысков в их квартире были найдены подставные банковские карты, симки, а также три смартфона и ноутбук. Сергей пытался скрываться от местной полиции — для этого даже носил накладную бороду и солнцезащитные очки несколько месяцев. Деньги старался снимать только через банкоматы в туристических точках.

Ранее одного из вербовщиков азиатских скам-центров, куда заманивали россиянок и делали их рабынями, задержали в аэропорту Бангкока. Уточнялось, что взятый под стражу уоженец Таджикистана и резидент России Рустам занимался вербовкой соотечественниц и китаянок через социальные сети.