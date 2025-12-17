Реклама

11:35, 17 декабря 2025

Вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками задержали в аэропорту Таиланда

Mash: Вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками задержали в Бангкоке
Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Одного из вербовщиков азиатских скам-центров, куда заманивали россиянок и делали их рабынями, задержали в аэропорту столицы Таиланда Бангкока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что уроженец Таджикистана и резидент России Рустам занимался в Таиланде вербовкой россиянок и китаянок через соцсети. С последними он общался на китайском языке, который знает в совершенстве. Мошенник обещал жертвам хорошую зарплату и карьеру в модельном бизнесе. С его помощью девушек вывозили в Мьянму и Камбоджу.

По данным источника, до переезда в Таиланд Рустам несколько лет жил в Москве. Его задержали в Бангкоке по подозрению в национальном мошенничестве, когда он решил слетать в Душанбе.

Ранее стало известно, что российская модель попалась на уловку с работой в Таиланде и оказалась в рабстве в Мьянме. За освобождение девушки бандиты потребовали 10 тысяч долларов (792 тысячи рублей), выплатить которые она не может. Позже выяснилось, что в посольство России в Мьянме поступило три обращения от родственников и знакомых похищенных соотечественников.

