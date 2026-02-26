Реклама

08:32, 26 февраля 2026Мир

Евросоюзу дали совет по решению спора с Венгрией

Politico: Решением спора с Венгрией станет обещание восстановить поставки нефти
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: David W Cerny / Reuters

Решением спора Евросоюза с Венгрией станет документ с обещанием восстановить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Дипломаты и чиновники европейского объединения отвергли идею юридического решения спора, то есть иска к Будапешту из-за блокирования средств ЕС на кредит для Украины, поскольку на это «нет времени».

По словам двух дипломатов, более осуществимым способом решения проблемы станет разработка документа, содержащего обещание «сохранить лицо» и восстановить поставки нефти по «Дружбе».

Издание отмечает, что такой вариант будет перекликаться с решением ЕС в октябре 2025 года в ответ на противодействие Словакии поэтапному отказу от российского газа, когда Братислава сняла вето после совместного обещания лидеров стран.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств 20 февраля, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

