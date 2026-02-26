Главу МВД Сербии госпитализировали в тяжелом состоянии

Blic: Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

Глава МВД Сербии Ивица Дачич был госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом сообщил телеканал Blic.

По данным его источников, ранее у министра диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние руководителя ведомства резко ухудшилось, его подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Президент Сербии Александр Вучич посетил Дачича в больнице, об этом он рассказал агентству Танюг. «Ситуация тяжелая, но верим в медиков и верим в него, и молимся за него», — прокомментировал глава государства.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Сербии задержали в городе Кралево двух мужчин, которые хотели совершить насильственную смену власти путем покушения на президента страны Александра Вучича и его семью.