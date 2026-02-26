Реклама

Экономика
12:46, 26 февраля 2026Экономика

В Колумбии произошло извержение грязевого вулкана

В Колумбии извергся грязевой вулкан Сан-Хуан-де-Ураба
Виктория Клабукова

Фото: moodboard / Martin Rietze / Globallookpress.com

В Колумбии произошло извержение грязевого вулкана Сан-Хуан-де-Ураба. О последствиях случившегося пишет газета El Colombiano.

Грязевой вулкан находится в провинции Антьокия. В результате эрупции в воздух поднялся огромный огненный шар, который осветил небо даже над соседними муниципалитетами. Выброс вулканического материала пришелся в сторону муниципалитета Некокли, где располагается небольшая деревня. Ввиду чрезвычайной ситуации было принято решение эвакуировать по крайней мере четыре дома. О пострадавших напрямую от извержения не сообщается, однако пять человек потеряли сознание от шока после случившегося и еще двое получили травмы при падении с мотоцикла, когда пытались уехать из зоны ЧП. Также стало известно, что в окрестностях вулкана вспыхнул лесной пожар.

Гражданам рекомендуют не приближаться к сопке и воздержаться от проезда по дороге между Сан-Хуаном и Сан-Хуансито, которая пошла трещинами после извержения. Также оказалась повреждена дорога, ведущая к деревне Сьете-Вуэльтас.

Ранее грязевой вулкан извергся в Гаджигабульском районе Азербайджана. Извержение произошло в 110 километрах от Баку и сопровождалось выбросом пламени, который можно было увидеть из близлежащих населенных пунктов.

