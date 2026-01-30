Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

На востоке Азербайджана зафиксировали извержение грязевого вулкана. Об этом говорится на сайте Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук страны.

Извержение произошло в 16:53 по местному времени (15:53 мск) в Гаджигабульском районе, в 110 километрах от Баку. Очаг залегал на глубине трех километров, толчки продолжались около 13 минут.

По данным агентства АПА, извержение сопровождалось выбросом пламени. Его можно было увидеть с трассы Баку — Газах и нескольких ближайших населенных пунктов.

