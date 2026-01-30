Реклама

Экономика
20:59, 30 января 2026Экономика

Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана
Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На востоке Азербайджана зафиксировали извержение грязевого вулкана. Об этом говорится на сайте Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук страны.

Извержение произошло в 16:53 по местному времени (15:53 мск) в Гаджигабульском районе, в 110 километрах от Баку. Очаг залегал на глубине трех километров, толчки продолжались около 13 минут.

По данным агентства АПА, извержение сопровождалось выбросом пламени. Его можно было увидеть с трассы Баку — Газах и нескольких ближайших населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Исполин выбросил 7-километровый столб пепла.

