«112»: Жестоко убивший экс-возлюбленную в Москве мужчина напал на нее в подъезде

Изрезавший бывшую возлюбленную в Москве мужчина попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На видео показано, как мужчина в капюшоне и черной маске на лице поджидает девушку у подъезда. Когда она подходит к дому, обращает на него внимание, достает ключи, открывает дверь подъезда и заходит. Мужчина заходит вслед за ней.

По данным канала, вечером, перед нападением, пострадавшая возвращалась домой и разговаривала с отцом по видеосвязи. У подъезда ее подкараулил бывший возлюбленный. Он схватил ее за спину и изрезал ножом.

Ранее сообщалось, что все произошло 21 февраля. Тогда в подъезде жилого дома в Ореховом проезде молодой человек накинулся на девушку с ножом и нанес множество колото-резаных ранений. Ее госпитализировали, но врачи не смогли ее спасти.

Следователи возбудили уголовное дело. Суд заочно арестовал нападавшего, он успел вылететь из России сразу после содеянного.