Ключевой российский переговорщик покинул место переговоров с США в Женеве

Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитриев уехал из отеля в районе 18:30 по местному времени, после того как отель покинули американские переговорщики. Он провел там чуть более двух часов.

При этом спецпредставитель российского лидера отказался от комментариев по итогам встречи с американскими представителями.

Ранее стало известно, что Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где представители США и Украины ведут переговоры. Отмечается, что там он встретится со спецпредставителем президента США Дональдом Трампом Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.