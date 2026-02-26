ТАСС: Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где США и Украина ведут переговоры

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где представители США и Украины ведут переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в Женеве спецпредставитель президента РФ встретится со спецпредставителем президента США Дональдом Трампом Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее Дмитриев заявил, что разжигатели войны из Европейского союза (ЕС) хотят продолжения и эскалации конфликта на Украине. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является голосом разума и мира в Европе.