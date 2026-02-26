Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 26 февраля 2026Мир

Кремль признал отсутствие позиции по Совету мира Трампа

Песков: МИД пока еще формирует позицию России по Совету мира Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У России пока нет выработанной позиции по созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий песков. Его цитирует ТАСС.

«МИД до сих пор формулирует позицию», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, у целого ряда государств, включая дружественные Москве, «весьма неоднозначная позиция» по Совету мира. Каждое мнение «принимается во внимание», добавил он.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что у Москвы возникли вопросы к уставу и мандату Совета мира, созданному по инициативе США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали инцидент с катером у берегов Кубы

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту

    Россиянка прилетела на родину и проехала 200 километров за заснувшего таксиста

    Таксистка брызнула перцовкой в лицо пассажиру из-за денег

    Кремль признал отсутствие позиции по Совету мира Трампа

    Бывшего принца Эндрю задумали лишить права на престол

    Россиянам назвали главный вызов 2026 года

    Выявлена неочевидная причина развития болезней почек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok