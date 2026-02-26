Кремль признал отсутствие позиции по Совету мира Трампа

Песков: МИД пока еще формирует позицию России по Совету мира Трампа

У России пока нет выработанной позиции по созданному президентом США Дональдом Трампом Совету мира, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий песков. Его цитирует ТАСС.

«МИД до сих пор формулирует позицию», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, у целого ряда государств, включая дружественные Москве, «весьма неоднозначная позиция» по Совету мира. Каждое мнение «принимается во внимание», добавил он.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что у Москвы возникли вопросы к уставу и мандату Совета мира, созданному по инициативе США.