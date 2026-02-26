Ксения Алферова заявила о болезни на фоне тайной свадьбы Бероева

Ксения Алферова назвала знаком свою болезнь на фоне новостей о свадьбе Бероева

Актриса Ксения Алферова вышла на связь после новостей о тайной свадьбе своего бывшего мужа Егора Бероева. Пост она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя артистка рассказала подписчикам, что приболела. Она посчитала это знаком свыше и отметила, что «Бог сначала нам намекает, потом громче говорит, совсем громко, а потом вырубает».

«После важного и сложного дня вдруг свалилась! У меня совсем голос пропал. Лежу, молчу. Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться», — сообщила она.

Ранее стало известно о том, что бывший супруг Алферовой женился на молодой артистке. СМИ сообщили, что новой женой 48-летнего Бероева стала 21-летняя танцовщица Анна Панкратова.