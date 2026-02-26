Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:40, 26 февраля 2026Культура

Ксения Алферова заявила о болезни на фоне тайной свадьбы Бероева

Ксения Алферова назвала знаком свою болезнь на фоне новостей о свадьбе Бероева
Андрей Шеньшаков

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Актриса Ксения Алферова вышла на связь после новостей о тайной свадьбе своего бывшего мужа Егора Бероева. Пост она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя артистка рассказала подписчикам, что приболела. Она посчитала это знаком свыше и отметила, что «Бог сначала нам намекает, потом громче говорит, совсем громко, а потом вырубает».

«После важного и сложного дня вдруг свалилась! У меня совсем голос пропал. Лежу, молчу. Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться», — сообщила она.

Ранее стало известно о том, что бывший супруг Алферовой женился на молодой артистке. СМИ сообщили, что новой женой 48-летнего Бероева стала 21-летняя танцовщица Анна Панкратова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Перечислены уничтожающие зубы продукты

    В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду

    Москвичей научили кормить залетных птиц

    Ключевой российский переговорщик прибыл в Женеву

    Ксения Алферова заявила о болезни на фоне тайной свадьбы Бероева

    Дослужившаяся до звания подполковника полиции россиянка отказалась проверять бордели

    Путин поручил изменить семейную ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok