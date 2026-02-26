Реклама

Экономика
09:47, 26 февраля 2026Экономика

Еще один российский регион сократит время продажи алкоголя

Власти Курганской области сократят время продажи алкоголя до 10 часов в сутки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Курганской области время продажи алкоголя в магазинах сократится с 14 до 10 часов в сутки. Соответствующее решение депутатов областной думы вступает в силу с 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Начиная с этой даты, купить спиртное можно будет только с 10:00 до 20:00. Власти объяснили дополнительные ограничения заботой о гражданах.

Также новые правила ужесточают условия работы для точек продаж спиртного на розлив, маскирующихся под кафе. В том числе для получения права продавать алкоголь в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, необходимо обеспечить охрану помещения тревожной кнопкой и иметь зал обслуживания площадью не менее 65 квадратных метров.

Полностью продажа спиртного в регионе будет запрещена в девять дат, среди которых День защиты детей, День России, Рождество и 9 Мая.

Ранее сообщалось, что С 1 марта в Республике Алтай запретят торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, а также его продажу по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни. С той же даты время продажи спиртного в магазинах Красноярского края ограничат 11 часами в сутки (с 10:00 до 21:00).

