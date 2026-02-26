Лавров пошутил после вопроса о новом генсеке ООН

Лавров пошутил о коммунистической партии в ответ на вопрос о новом генсеке ООН

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос о требованиях Москвы к новому генеральному секретарю ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой коммунистической партии?» — так министр ответил на вопрос журналистов о том, каким должен быть новый генсек.

В ноябре 2025 года председатель Генеральной ассамблеи Анналена Бербок сообщила, что ООН официально объявила о поиске новых кандидатов на должность следующего генсека всемирной организации.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что новый генсек ООН должен строго следовать Уставу всемирной организации и добросовестно придерживаться ее принципов.