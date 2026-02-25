TEC: Лидеры ЕС готовы нападать на своих членов ради поддержки Украины

Лидеры Евросоюза ставят на кон все, чтобы продолжать поддерживать Украину. В частности, они готовы нападать на своих членов в угоду этой цели. На это указало издание The European Conservative (TEC).

«Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен и Манфред Вебер, похоже, готовы пожертвовать всем ради Украины ... Складывается впечатление, что либеральный истеблишмент ЕС был готов поставить все на Украину, даже рискуя проиграть на всех остальных направлениях мировой политики», — говорится в материале. Там также подчеркивается, что сейчас Евросоюз экономически слаб, что сильно ухудшает его переговорные позиции.

TEC напоминает, что Каллас осудила венгерского премьер-министра Виктора Орбана за то, что он наложил вето на кредит Украине, однако предпочла умолчать о том, что стало причиной такого решения — блокада поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Братиславы принять меры против Украины из-за ее нежелания пропустить в республику российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».