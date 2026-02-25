Премьер Словакии пригрозил Украине

Премьер Словакии Фицо пригрозил Украине последствиями из-за ситуации с нефтью

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности Братиславы принять меры против Украины из-за ее нежелания пропустить в республику российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Выступление политика транслировал портал TASR.

«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент [Владимир Зеленский] не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», — сказал Фицо. Он не стал уточнять, о каких мерах идет речь.

Также словацкий премьер напомнил, что Словакия — это не слуга Украины.

Ранее Фицо обвинил Украину в том, что она неуважительно относится к странам — членам Европейского союза.