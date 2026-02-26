Ложную гранату российского «Крюка» показали на видео

Имитатор цели уникального РПГ-30 «Крюк» показали на видео

Реактивный снаряд-имитатор цели российского гранатомета РПГ-30 «Крюк» показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Уникальность российского РПГ-30 заключается в бикалиберной схеме с двумя трубами, которые несут реактивные снаряды. При выстреле первым вылетает имитатор, который заставляет срабатывать комплексы активной защиты (КАЗ). После этого почти беззащитную цель атакует полноразмерная граната.

На видео показали имитатор, который получил пенопластовый наконечник. Конструкция ложной гранаты обеспечивает идентичную с основным боеприпасом траекторию и радиолокационную сигнатуру. Поэтому радары КАЗ идентифицируют ее как угрозу. «Крюк» пробивает до 600 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.

Ранее в феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что дальность стрельбы модернизированного гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличилась в два раза. Обновленный гранатомет поддерживает установку современных оптических и тепловизионных прицелов.