Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:37, 10 февраля 2026Наука и техника

Дальность российского «Вампира» увеличили вдвое

«Ростех»: Дальность стрельбы гранатомета РПГ-29М увеличили вдвое
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia

Дальность стрельбы модернизированного противотанкового гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличилась вдвое. Об этом рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что РПГ-29М дебютировал на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии в экспозиции компании «Рособоронэкспорт». Доработанная модель стала легче и эффективней. Также конструкторы улучшили эргономику.

«Теперь на гранатомет можно ставить современные оптические и тепловизионные прицелы, дальность точной стрельбы увеличена в два раза. Доработанная система заряжания позволяет существенно расширить номенклатуру боеприпасов», — рассказали в «Ростехе».

Модернизированный гранатомет способен поражать различные цели, включая танки с динамической защитой и дополнительными экранами.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Базовую версию РПГ-29 приняли на вооружение в конце 1980-х годов. Тандемный боеприпас гранатомета позволяет пробить до 650 миллиметров брони за динамической защитой.

Ранее в феврале издание The National Interest допустило, что «Рособоронэкспорт» сможет найти покупателей модернизированных противотанковых гранатометов РПГ-29М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

    Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok