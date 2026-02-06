Реклама

Наука и техника
14:59, 6 февраля 2026Наука и техника

В США оценили перспективы российского «Вампира»

NI: Россия сможет найти покупателей РПГ-29М «Вампир» в Саудовской Аравии
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikimedia Commons

Компания «Рособоронэкспорт» может найти покупателей модернизированных противотанковых гранатометов РПГ-29М «Вампир», которые демонстрируют на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Экспортные перспективы РПГ-29М оценили в публикации американского издания The National Interest (NI).

«Саудовская Аравия, где будет представлен новый гранатомет, вряд ли купит его, но другие страны, которые приедут с визитом, могут это сделать», — говорится в материале.

По словам автора, страны Персидского залива обычно покупают оружие в США, но Россия активно «вторгается в регион». Он напомнил, что «Рособоронэкспорт» принимает участие в региональных выставках, которые посещают представители развивающихся стран.

Базовый РПГ-29 приняли на вооружение в конце 1980-х годов. Гранатомет способен поражать бронетехнику на расстоянии до 500 метров. Его тандемный боеприпас может пробить 650 миллиметров брони за динамической защитой. Модернизированную версию отличает облегченное пусковое устройство и новый тепловизионный прицел.

Ранее стало известно, что концерн «Калашников» представит новый комплекс противовоздушной обороны «Крона-Э» в ходе выставки World Defense Show.

