Бывший миллиардер получил семь лет российской колонии за мошенничество

В Петербурге осудили экс-миллиардера Псутури по делу о мошенничестве

В Петербурге осудили экс-миллиардера Псутури по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, 22 мая 2019 года Александр Карпенко получил информацию, что в одной из квартир в Санкт-Петербурге долгое время никто не живет, включая собственницу. Эти данные он передал своему знакомому и у них появился преступный умысел на приобретение жилья путем обмана нотариусов, сотрудников банка и других компетентных органов, которые занимаются такими сделками. С целью его дальнейшей продажи добросовестному покупателю.

После этого они привлекли к совершению преступления Темура Псутури и еще одного человека, которые за вознаграждение согласились помочь. Далее они разработали план, по которому изготовили поддельный паспорт собственницы квартиры и с ним получили комплект документов в МФЦ, который давал право распоряжаться недвижимостью. С этими бумагами злоумышленники оформили нотариальную доверенность на риелтора для отчуждения жилого имущества.

Затем они нашли покупателя и провели сделку через банк. Для завладения средствами по поддельному паспорту перерегистрировали право собственности на нового собственника и получили денежные средства после завершения процедуры.

Псутури и Карпенко в мае того же года пытались по той же схеме продать машино-место, но довести преступный умысел до конца не смогли из-за задержания сотрудниками полиции.

Псутури вину не признал. Карпенко вину признал частично.

В апреле 2024 года ФСБ сообщило о пресечении деятельность обналичившего миллиарды рублей преступного сообщества. Одним из задержанных был гражданин Грузии Темур Псутури.

Суд приговорил Псутури к семи годам колонии общего режима, а Карпенко к шести годам. Также с них взыскано 16 миллионов 200 тысяч рублей.

