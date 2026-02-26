Минобороны раскрыло подробности отражения атак на Москву

Минобороны: Системы ПВО сбили 167 украинских БПЛА, из них 12 летели на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше десяти дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным министерства, за шесть часов средства ПВО отразили атаку 167 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 12 из которых летели в сторону Москвы.

Также БПЛА сбивали над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Республики Крым.

До этого мэр столицы Сергей Собянин также сообщал об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение дня. Первая его публикация о попытках атак со стороны ВСУ на город появилась в 16:54 по московскому времени.