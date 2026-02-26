Реклама

Россия
20:12, 26 февраля 2026Россия

Минобороны раскрыло подробности отражения атак на Москву

Минобороны: Системы ПВО сбили 167 украинских БПЛА, из них 12 летели на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили больше десяти дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным министерства, за шесть часов средства ПВО отразили атаку 167 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 12 из которых летели в сторону Москвы.

Также БПЛА сбивали над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей и Республики Крым.

До этого мэр столицы Сергей Собянин также сообщал об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение дня. Первая его публикация о попытках атак со стороны ВСУ на город появилась в 16:54 по московскому времени.

