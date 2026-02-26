Московского производителя лекарств решили продать

«Фармвестник»: Московского производителя лекарств «АВВА РУС» продают за ₽12 млрд

Московского производителя лекарств «АВВА РУС» решили продать. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Фармвестник».

По данным издания, на переговорах озвучена стоимость компании в 12 миллиардов рублей, из которых большую часть составляет цена интеллектуальной собственности.

В самой компании опровергли планы по продаже.

«Предприятие не продается, но мы рассматриваем любые коллаборации, соглашения, возможности создания совместных предприятий и проектов. Готовы общаться с инвесторами», — заявил гендиректор Алексей Егоров.

