Экономика
18:19, 26 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце зимы

Гидрометцентр: 28 февраля в Москве ожидается дождь
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Календарная зима завершится в Москве небольшим дождем при плюсовой температуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

В субботу, 28 февраля, воздух прогреется до плюс 1-3 градусов в столице и до плюс 4 градусов в Подмосковье.

Уходящий февраль стал в Москве аномально снежным по количеству осадков и рекордно снежным по мощности снежного покрова.
В четверг, 26 февраля, в метеообсерватории МГУ был обновлен абсолютный рекорд высоты снежного покрова за все время наблюдений. Осадков за первые 25 дней месяца выпало 74 миллиметра при климатической норме февраля 46 миллиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весной Московский регион ожидает активное половодье на фоне рекордного количества снега в феврале.

