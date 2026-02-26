Реклама

Экономика
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Нина Ташевская
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, в Москву придет плюсовая температура. О погоде в субботу и воскресенье рассказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет aif.ru.

В субботу, 28 февраля, погода будет облачной с прояснениями. Осадки в этот день не предвидятся на фоне высокого атмосферного давления. Ночью столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5 градусов, а днем — от нуля до минус 2 градусов. В центре города возможно потепление до плюс 1 градуса Цельсия, уточнила синоптик.

В первый день весны в столице будет от минус 4 до плюс 1 градуса Цельсия. В понедельник, 2 марта, воздух днем прогреется до плюс 3 градусов, добавила Позднякова.

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко заявил, что февраль 2026 года в Москве побил рекорд по высоте снежного покрова. Сугробы достигли 86 сантиметров и оказались самыми большими за последние 72 года.

