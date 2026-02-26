Февраль в Москве побил новый рекорд

Климатолог Локощенко: Февраль в Москве стал рекордным по снежному покрову

Февраль 2026 года в Москве побил новый рекорд по величине снежного покрова. Сугробы в столице выросли до 86 сантиметров, сообщил заведующий метеообсерваторией университета, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко, пишет «Интерфакс».

По данным Метеорологической обсерватории МГУ, утром в четверг, 26 февраля, снежный покров в Москве достиг 86 сантиметров. «Это самое большое значение за последние 72 года», — подчеркнул ученый.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что высота снежного покрова на главной столичной метеостанции ВДНХ составила 73 сантиметра при норме 38 сантиметров. В центре Москвы, на Балчуге, сугробы достигли 81 сантиметра, в Тушино — 75 сантиметров, а на станции МГУ — 84 сантиметров.

Однако в начале марта сугробы в столице начнут таять, ожидают синоптики. В первые дни месяца снежный покров уменьшится сразу на несколько сантиметров.