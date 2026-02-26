Москвичей предупредили о пьяных птицах

Эколог Полынова: «Пьяные» свиристели могут появиться в Москве в середине марта

«Пьяные» свиристели могут появиться в Москве в середине марта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление доцента ДРП института экологии РУДН Ольгу Полынова.

По ее словам, причиной пьяного поведения может быть «холодовой обморок». «Они набивают зоб замерзшими ягодами. Кровь, проходя рядом с зобом, охлаждается, мозг птицы перемерзает, и она просто теряет сознание», — объяснила специалист. Таких птиц нужно отогревать.

Также птицы могут опьянеть от забродивших ягод. Если урожай ягод выдался богатым, они могут задержаться на всю зиму, а весной при плюсовой температуре оттаивают и начинают бродить. Если на улице тепло, птиц можно унести в безопасное место, где их не настигнут собаки и кошки.

Ранее житель подмосковного Одинцова уложил на скамейку компанию пьяных свиристелей в жилом комплексе (ЖК) «Гусарская Баллада». Позже стало известно, что птицы не выжили — они замерзли из-за низкой температуры.