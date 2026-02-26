Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 26 февраля 2026Бывший СССР

На Украине прокомментировали возврат Россией тысячи тел

На Украине подтвердили передачу Россией тысячи тел бойцов ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими»

Россия передала Украине тысячу тел бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Факт обмена в своем Telegram-канале подтвердил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращена тысяча тел (...) которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в дальнейшем идентификацией переданных тел займутся следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений.

Ранее об обмене телами военнослужащих сообщил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, Киев в свою очередь передал российской стороне 35 тел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Лукашенко шуткой ответил на обращение «господин президент»

    Раскрыт приговор виновным в смерти ребенка в российском детском саду

    Посол Таджикистана призвал соотечественников соблюдать российские законы

    В Киеве рассказали о новых переговорах в Женеве

    Россиян предупредили о скором подорожании интернета

    Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса

    Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok