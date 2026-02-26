На Украине прокомментировали возврат Россией тысячи тел

На Украине подтвердили передачу Россией тысячи тел бойцов ВСУ

Россия передала Украине тысячу тел бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Факт обмена в своем Telegram-канале подтвердил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращена тысяча тел (...) которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в дальнейшем идентификацией переданных тел займутся следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений.

Ранее об обмене телами военнослужащих сообщил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, Киев в свою очередь передал российской стороне 35 тел.