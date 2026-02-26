На Западе раскрыли последствия ядерной провокации против России

SC: Ядерная доктрина России позволяет дать жесткий ответ Франции и Британии

Ядерная доктрина России позволяет дать жесткий ответ на планы Великобритании и Франции по размещению ядерного оружия на Украине. Последствия провокации раскрыло издание Strategic Culture (SC).

«Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России красной линией. Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр», — говорится в статье.

Автор напомнил, что обновленная ядерная доктрина России позволяет не только на прямые удары ядерных держав, но и на их совместные действия с посредниками.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют вооружить Киев ядерной бомбой. По данным разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.