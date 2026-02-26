Реклама

Над Ираном исчез беспилотник США

Defence Network: Над Ираном пропал беспилотник США MQ-4C Triton
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Chad Slattery / wikipedia

Американский беспилотник MQ-4C Triton исчез с радаров 21 или 22 февраля, находясь при этом над Персидским заливом в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщает портал Defence Network.

Отмечается, что он пропал после отправки сигнала бедствия. Известно, что беспилотник вылетел из Абу-Даби и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно десять километров.

Издание отмечает, что исчезновение американского дрона произошло в тот момент, когда напряженность между США и Ираном достигла критической точки.

Ранее США заявили о нарушении их воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, принадлежащими «мексиканскому картелю».

