10:28, 26 февраля 2026Забота о себе

Названа идеальная температура воды для умывания

Дерматолог Комбалия: При умывании холодной водой затвердевает кожное сало
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Андреа Комбалия заявила, что температура воды для умывания имеет большое значение. Ее слова приводит издание La Razon.

Как пояснила Комбалия, при умывании холодной водой кожное сало затвердевает, тем самым препятствуя действию очищающего средства. Однако горячая вода тоже не подходит, поскольку она удаляет липиды, поддерживающие защитный барьер кожи. Среди последствий неправильного очищения доктор назвала сухость, раздражение и повышенную чувствительность эпидермиса.

Дерматолог Рикардо Руис Родригес добавил, что идеальная температура воды для умывания составляет 28-30 градусов. Это позволяет очищающему средству эффективно выполнять свою функцию без появления покраснения или ощущения стянутости после процедуры, что особенно важно для людей с чувствительной кожей, объяснил медик.

Ранее врач общей практики Филиппа Кей перечислила причины появления сильного зуда. Одной из них, по словам медика, является аллергия на продукты питания.

