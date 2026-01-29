Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

Врач Кей: Зуд может быть вызван реакцией на мороз, аллергией и отказом печени

Врач общей практики Филиппа Кей назвала неочевидные причины появления сильного зуда. Ее слова приводит Daily Mail.

Кей заявила, зуд без видимых повреждений на коже чаще всего может быть вызван аллергией на продукты питания или факторы окружающей среды. Похожий симптом может быть реакцией на никель, используемый в производстве мыла, косметике, духах, моющей продукции. При этом врач предупредила, что иногда зуд свидетельствует об отказе печени, когда орган не способен выполнять свою функцию и выводить токсины из организма. В этом случае они накапливаются в организме и вызывают зуд. Правда, по словам специалиста, это происходит в запущенных случаях и обычно сопровождается сильной усталостью, пожелтением глаз и кожи.

Также, как отметила Кей, зуд может объясняться холодной погодой. По ее словам, на морозе кожа теряет масла, которые защищают ее и удерживают влагу. Такое же действие оказывают отопление, горячий душ или ванна. Чтобы избежать этого, она посоветовала пользоваться жирными увлажняющими кремами, восстанавливающими водный баланс.

