Россия
02:19, 26 февраля 2026Россия

Несколько взрывов прогремело над российским городом

Shot: ВСУ атаковали Тулу, раздалось до семи взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небе над Тулой прогремело несколько взрывов. Как пишет Telegram-канал Shot, город пытаются атаковать Вооруженные силы Украины, работает система противовоздушной обороны.

«Около 5-7 взрывов было слышно в южной части Тулы, а также в районе поселка Косая Гора и в Щекинском районе области», — говорится в сообщении. Также местные жители сообщают о звуках двигателей и вспышках в небе.

Официальная информация пока не поступала. С 01:07 в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

Вечером 25 февраля Минобороны сообщало об уничтожении 60 украинских дронов над регионами России.

