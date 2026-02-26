Несколько взрывов прогремело над российским городом

Shot: ВСУ атаковали Тулу, раздалось до семи взрывов

В небе над Тулой прогремело несколько взрывов. Как пишет Telegram-канал Shot, город пытаются атаковать Вооруженные силы Украины, работает система противовоздушной обороны.

«Около 5-7 взрывов было слышно в южной части Тулы, а также в районе поселка Косая Гора и в Щекинском районе области», — говорится в сообщении. Также местные жители сообщают о звуках двигателей и вспышках в небе.

Официальная информация пока не поступала. С 01:07 в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

Вечером 25 февраля Минобороны сообщало об уничтожении 60 украинских дронов над регионами России.