Один из крупнейших центробанков заменил доллары иенами

Reuters: Европейский ЦБ продал часть долларовых активов и вложился в иены

В начале прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) продал часть долларовых активов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на финансовый отчет этого регулятора.

Как гласит документ, вырученные средства были реинвестированы в иены. Масштабы сделки не разглашаются, однако издание обратило внимание, что, по данным ЕЦБ, его долларовые активы сократились с 51,6 миллиарда долларов до 50,9 миллиарда. В то же время активы в японской валюте увеличились с 1,5 триллиона долларов до 2,1 триллиона.

В пересчете на евро доля долларов в валютных активах ЕЦБ снизилась с 83 процентов до 78 процентов. Однако агентство не исключает, что это может быть связано с девальвацией американской валюты.

В январе сообщалось, что доля доллара в мировых резервах упала до 20-летнего минимума и достигла 40 процентов. За последнее десятилетие доля доллара упала на 18 процентных пунктов. Одновременно с этим доля золота увеличилась на 12 процентных пунктов и оценивается в 28 процентов. Это самое высокое значение с начала 1990-х годов. Как следствие, в мировых валютных резервах золота оказалось больше, чем евро, фунта стерлингов и иены вместе взятых. Причинами такого развития событий стало стремление центральных банков диверсифицировать активы.