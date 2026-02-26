Отец и сын избили работника парковки в российском аэропорту из-за неработающего шлагбаума

Россияне устроили драку в аэропорту Оренбурга из-за неработающего шлагбаума

Отец и сын устроили драку и избили работника парковки в аэропорту Оренбурга из-за неработающего шлагбаума. Об этом пишет издание 1743.ru.

Инцидент произошел в декабре 2025 года, однако судебное разбирательство завершилось только в феврале 2026-го. Известно, что 70-летний житель поселка Ростоши и его 42-летний сын опаздывали в аэропорт. На подъезде к нему они наткнулись на неработающий шлагбаум.

Поломка привела к тому, что за пенсионером, провожавшим сына, выстроилась очередь из 40 машин. Водители и пассажиры заметно нервничали, так как многие из них могли не успеть на свои рейсы. При этом сообщается, что сотрудник паркинга игнорировал просьбы открыть шлагбаум или вызвать специалистов для его починки.

Ситуация вывела из себя отца с сыном. Младший вышел из автомобиля, подошел к парковщику и толкнул его, отчего тот упал. Следом подошел пенсионер, который ударил работника рукой по лицу. После происшествия пострадавший обратился в полицию. В итоге напавших оштрафовали на пять тысяч рублей каждого.

