Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 26 февраля 2026Путешествия

Отец и сын избили работника парковки в российском аэропорту из-за неработающего шлагбаума

Россияне устроили драку в аэропорту Оренбурга из-за неработающего шлагбаума
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Отец и сын устроили драку и избили работника парковки в аэропорту Оренбурга из-за неработающего шлагбаума. Об этом пишет издание 1743.ru.

Инцидент произошел в декабре 2025 года, однако судебное разбирательство завершилось только в феврале 2026-го. Известно, что 70-летний житель поселка Ростоши и его 42-летний сын опаздывали в аэропорт. На подъезде к нему они наткнулись на неработающий шлагбаум.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Поломка привела к тому, что за пенсионером, провожавшим сына, выстроилась очередь из 40 машин. Водители и пассажиры заметно нервничали, так как многие из них могли не успеть на свои рейсы. При этом сообщается, что сотрудник паркинга игнорировал просьбы открыть шлагбаум или вызвать специалистов для его починки.

Ситуация вывела из себя отца с сыном. Младший вышел из автомобиля, подошел к парковщику и толкнул его, отчего тот упал. Следом подошел пенсионер, который ударил работника рукой по лицу. После происшествия пострадавший обратился в полицию. В итоге напавших оштрафовали на пять тысяч рублей каждого.

Ранее два брата устроили драку в аэропорту Европы и избили полицейских. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чертов трубопровод». В Европе придумали план по «Дружбе» ради Орбана и Украины. В чем он заключается?

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Родившая в аэропорту Турции россиянка обжаловала лишение родительских прав

    Австрийский лыжник оценил шансы Большунова составить конкуренцию Клебо на Олимпиаде

    Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

    В России указали на соотношение при обмене телами военных с Украиной

    Нападавших без причин на жителей Подмосковья подростков в балаклавах решили наказать

    Москвичам назвали время цветения растений

    Популярный певец не смог сдержать смех на похоронах своей бабушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok