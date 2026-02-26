Реклама

02:30, 26 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень одной фразой испортил знакомство с понравившейся ему девушкой

Олег Давыдов
Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником Terrencetec пожаловался на то, как всего лишь одной фразой умудрился испортить первый же диалог с понравившейся ему девушкой. Это произошло в магазине, где они часто пересекались друг с другом, но не решались начать беседу.

«Я решил, что, если упущу эту возможность, то у меня больше никогда не будет шанса. Поэтому я подошел к ней и спросил, могу ли я задать ей вопрос. [Выяснив ее имя], я произнес: "Мне очень нравятся твои волосы, они напоминают мне о моей бывшей девушке". И это правда — у них обеих короткие стрижки оранжевого цвета», — написал автор.

В следующее мгновение девушка посмотрела на молодого человека и ничего не сказала. Спустя еще несколько секунд она отвела взгляд в сторону других покупателей, после чего автор почувствовал себя крайне неловко. В итоге он просто развернулся и молча ушел.

«После случившегося я не могу отделаться от чувства стыда и от мысли о том, что она, скорее всего, рассказала другим ребятам в магазине о моем поведении. И они наверняка будут воспринимать меня иначе, а ведь я постоянный клиент. Надеюсь, мне не запретят туда ходить из-за домогательств», — заключил незадачливый парень.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как оконфузился на первом свидании с новой знакомой. Причиной стало то, что он последовал совету товарища, который порекомендовал ему быть как можно более загадочным.

