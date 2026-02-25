Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:31, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень попытался быть загадочным на первом свидании и столкнулся с полицейскими

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Amazing-Resource9878 рассказал, как оконфузился на первом свидании с новой знакомой. Причиной стало то, что он последовал совету товарища, который порекомендовал ему быть как можно более загадочным.

«Мы договорились встретиться возле кафе в 19:00. Я приехал за 10 минут до этого, а потом подумал, что загадочные люди не стоят у входа, как вышибалы, — они возникают из ниоткуда. Поэтому я решил подождать за углом и выйти, когда она напишет мне сообщение», — рассказал автор.

Материалы по теме:
Какие вопросы задать парню? 115+ идей для интересного общения на первом свидании
Какие вопросы задать парню?115+ идей для интересного общения на первом свидании
12 ноября 2025
Лучшие идеи для свидания. Как провести романтический вечер?
Лучшие идеи для свидания.Как провести романтический вечер?
16 декабря 2025
«Здесь важно фильтровать базар» Россиянин переехал в Корею из любви к кей-попу и нашел жену. Какой стала его жизнь в этой стране?
«Здесь важно фильтровать базар»Россиянин переехал в Корею из любви к кей-попу и нашел жену. Какой стала его жизнь в этой стране?
2 февраля 2026

В 19:01 девушка прислала ему сообщением с вопросом, где он. В этот момент парень выплыл из-за угла, но тут же из здания напротив выскочила женщина и на всю улицу закричала: «Он там, за углом, я его видела!» Как оказалось, для нее автор выглядел не столько загадочно, сколько подозрительно: она решила, что он осматривает здание, и вызвала полицию.

«Я вышел из-за угла и тут же столкнулся с двумя полицейскими, а рядом стояла моя потенциальная девушка с раскрытым ртом. Примерно четверть часа я объяснял ситуацию. Один офицер делал записи. Другой изо всех сил старался не смеяться, но совсем не справлялся с этим. "То есть вы хотели быть загадочным", — спросил полицейский. "Да", — ответил я после длинной паузы. Второй офицер наконец рассмеялся. Вслух», — посетовал молодой человек.

Когда инцидент был улажен, девушка подтвердила, что это было действительно загадочно. Паре в итоге удалось провести свидание — оно оказалось удачным.

Ранее женщины рассказали о выходках мужчин на свиданиях, которые они считают самыми пугающими. Одна из них, например, пришла в гости к мужчине, и тот предупредил, что уйти она не сможет, а после закрыл ее в комнате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока невозможно». Урсула фон дер Ляйен высказалась о дате вступления Украины в Европейский союз

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Король Норвегии госпитализирован

    На Украине началась паника из-за референдума

    Парень попытался быть загадочным на первом свидании и столкнулся с полицейскими

    В Белоруссии продают деревню с позитивным названием

    Определено неочевидное влияние небольшой дозы алкоголя на мозг

    Муж застал секретаршу школы в постели со школьником в День святого Валентина

    Юным москвичам предложили выбрать имена для собак из приюта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok