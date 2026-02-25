Парень попытался быть загадочным на первом свидании и столкнулся с полицейскими

Пользователь Reddit с ником Amazing-Resource9878 рассказал, как оконфузился на первом свидании с новой знакомой. Причиной стало то, что он последовал совету товарища, который порекомендовал ему быть как можно более загадочным.

«Мы договорились встретиться возле кафе в 19:00. Я приехал за 10 минут до этого, а потом подумал, что загадочные люди не стоят у входа, как вышибалы, — они возникают из ниоткуда. Поэтому я решил подождать за углом и выйти, когда она напишет мне сообщение», — рассказал автор.

В 19:01 девушка прислала ему сообщением с вопросом, где он. В этот момент парень выплыл из-за угла, но тут же из здания напротив выскочила женщина и на всю улицу закричала: «Он там, за углом, я его видела!» Как оказалось, для нее автор выглядел не столько загадочно, сколько подозрительно: она решила, что он осматривает здание, и вызвала полицию.

«Я вышел из-за угла и тут же столкнулся с двумя полицейскими, а рядом стояла моя потенциальная девушка с раскрытым ртом. Примерно четверть часа я объяснял ситуацию. Один офицер делал записи. Другой изо всех сил старался не смеяться, но совсем не справлялся с этим. "То есть вы хотели быть загадочным", — спросил полицейский. "Да", — ответил я после длинной паузы. Второй офицер наконец рассмеялся. Вслух», — посетовал молодой человек.

Когда инцидент был улажен, девушка подтвердила, что это было действительно загадочно. Паре в итоге удалось провести свидание — оно оказалось удачным.

