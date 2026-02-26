ТАСС: Обороняющие Одессу бойцы проходят подготовку лишь для отчетности

Обороняющие Одессу бойцы добровольческих формирований не являются военнослужащими и проходят подготовку лишь для отчетности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Довольно спорно выглядит решение о создании добровольческих отрядов: люди не являются военнослужащими, проходят подготовку для галочки, а "наверх" докладывают о том, что это боеготовый ресурс, который учитывается при планировании обороны. Говоря простым языком, это просто пыль в глаза вышестоящему руководству», — отметил представитель подполья.

По его словам, деньги, выделенные на оборону зачастую оседают в карманах местных чиновников.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области.