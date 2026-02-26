Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:47, 26 февраля 2026Бывший СССР

Подполье рассказало об обороняющих Одессу бойцах

ТАСС: Обороняющие Одессу бойцы проходят подготовку лишь для отчетности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Обороняющие Одессу бойцы добровольческих формирований не являются военнослужащими и проходят подготовку лишь для отчетности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Довольно спорно выглядит решение о создании добровольческих отрядов: люди не являются военнослужащими, проходят подготовку для галочки, а "наверх" докладывают о том, что это боеготовый ресурс, который учитывается при планировании обороны. Говоря простым языком, это просто пыль в глаза вышестоящему руководству», — отметил представитель подполья.

По его словам, деньги, выделенные на оборону зачастую оседают в карманах местных чиновников.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили подстанцию «Киевская» в Наливайковке Киевской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предупредили западные страны о последствиях провокаций против России

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Большая часть мирных жителей покинула Сумы

    Давший обет безбрачия настоятель крупного храма завел шесть любовниц и лишился сана

    Найден способ предсказать продолжительность жизни по анализу крови

    Трамп заявил Зеленскому о желании закончить конфликт через месяц

    Подполье рассказало об обороняющих Одессу бойцах

    ПСЖ с Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

    Конгрессмен США призвал расследовать инцидент с катером у берегов Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok