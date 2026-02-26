Подростков-неонацистов с ножами и кастетами задержали в российском городе

В Екатеринбурге задержали четырех подростков-неонацистов

В Екатеринбурге задержали четырех юных праворадикалов, нападавших на местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, задержанные в возрасте от 14 до 16 лет придерживались неонацистской идеологии. При обысках у них обнаружили кастеты, ножи и предметы пиротехники, а также вещи с нацистской символикой. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Московской области юные скинхеды из Дмитрова сняли жестокое видео с избиением человека и выложили его в TikTok.