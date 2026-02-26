Появились подробности о соседях пропавшей в Смоленске девятилетней школьницы

ТАСС: Соседи пропавшей в Смоленске девочки относятся к беспроблемным категориям

Жители дома в Смоленске, где проживала семья пропавшей девятилетней школьницы, в основном относятся к беспроблемным категориям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ) № 13.

«В целом все жители очень дружные, нешумные, спокойные, всегда выходят на субботники, достаточно много пенсионеров. Места общего пользования, в отличие от многих других домов, там в порядке, сделан ремонт, никаких шприцов, бутылок во время уборки дома мы там не видим», — приводит агентство слова сотрудника управляющей компании.

Отмечается, что соседние дома доставляют коммунальщикам больше хлопот. В некоторых часто происходят драки, жители шумят и устраивают пожары.

Девочка пропала утром 24 февраля, когда вышла из дома на прогулку со своим тойтерьером. Позже собака вернулась без хозяйки. По словам соседей, девочку могли увезти на машине в неизвестном направлении.

Затем стало известно, что в Смоленске возле озера Солдатского нашли серую перчатку, которая может принадлежать исчезнувшей девочке.